Саркози назвал свою жизнь настоящим адом

Накануне бывший президент Франции был взят под стражу в Нантере в связи с обвинениями в коррупции.
Экс-президент Франции Николя Саркози сообщил сотрудникам прокуратуры, что выдвинутые против него обвинения омрачают его жизнь.
— Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад, — заявил Николя Саркози.
Он также добавил, что ему вменяют обвинения без каких-либо доказательств, отмечает BBC News.
Напомним, что 20 марта бывший президент Франции был взят под стражу в Нантере. Его вызвали для допроса по делу о незаконном финансировании из Ливии его избирательной компании в 2007 году.