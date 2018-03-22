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Саркози назвал свою жизнь настоящим адом
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Николя Саркози назвал свою жизнь настоящим адом 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Накануне бывший президент Франции был взят под стражу в Нантере в связи с обвинениями в коррупции.
Экс-президент Франции Николя Саркози сообщил сотрудникам прокуратуры, что выдвинутые против него обвинения омрачают его жизнь.
— Эта клевета превратила мою жизнь в настоящий ад, — заявил Николя Саркози.
Он также добавил, что ему вменяют обвинения без каких-либо доказательств, отмечает BBC News.
Напомним, что 20 марта бывший президент Франции был взят под стражу в Нантере. Его вызвали для допроса по делу о незаконном финансировании из Ливии его избирательной компании в 2007 году.
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