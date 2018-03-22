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Российский бизнесмен в страхе покинул Британию
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Российский бизнесмен в страхе покинул Британию 

Рамблер 1 час назад
Фото: kp.ru/Личный архив
Предприниматель Сергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудия в Великобритании, заявил, что спецслужбы Соединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвой в «игре» с Россией. Соответствующее заявление Капчук сделал в интервью «Комсомольской правде».
>> Мэй может остаться без поддержки
Как рассказал Капчук, после смерти ближайшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова на него вышли британские СМИ, заявившие, что его имя тоже входит в список «врагов России», опубликованный на сайте российского посольства в Великобритании. Глушков был в списке под номером 1, Капчук — под номером 12.
Британские журналисты сообщили Капчуку, что он — следующая жертва России. По словам бизнесмена, интервью телеканалу SkyTV походило скорее на допрос с требованием записать видеообращение к Владимиру Путину, осуждающее политику России. Британские СМИ опубликовали коллаж из фотографий Капчука и Путина и написали, что он главный враг и критик российского президента. По словам Капчука, эти действия были похожи на спланированную акцию.
«Какой у них следующий шаг, я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем не интересен ни ФСБ, ни российской разведке. А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы, на мой взгляд, могут», — сказал бизнесмен.
Капчук решил покинуть страну и уехал в континентальную Европу. По его словам, сразу после отъезда все его карты оказались заблокированы.
Из Европы Капчук попытался связаться с британскими СМИ, чтобы опровергнуть информацию о конфронтации с Путиным. Журналисты спрашивали Капчука в том числе и о «деле Скрипаля». По словам предпринимателя, он высказал мнение, что отравление Скрипаля выгодно только премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, однако его мнение так и осталось за пределами эфира.
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