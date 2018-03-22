Российский бизнесмен в страхе покинул Британию

Как рассказал Капчук, после смерти ближайшего соратника Бориса Березовского Николая Глушкова на него вышли британские СМИ, заявившие, что его имя тоже входит в список «врагов России», опубликованный на сайте российского посольства в Великобритании. Глушков был в списке под номером 1, Капчук — под номером 12.

Британские журналисты сообщили Капчуку, что он — следующая жертва России. По словам бизнесмена, интервью телеканалу SkyTV походило скорее на допрос с требованием записать видеообращение к Владимиру Путину , осуждающее политику России. Британские СМИ опубликовали коллаж из фотографий Капчука и Путина и написали, что он главный враг и критик российского президента. По словам Капчука, эти действия были похожи на спланированную акцию.

«Какой у них следующий шаг, я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем не интересен ни ФСБ, ни российской разведке. А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы, на мой взгляд, могут», — сказал бизнесмен.

Капчук решил покинуть страну и уехал в континентальную Европу. По его словам, сразу после отъезда все его карты оказались заблокированы.