«Гнилая яма»: Савченко обрушилась на Раду

Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала украинский парламент «гнилой ямой», а киевских политиков — главным врагом мирной жизни в стране.
«Что такое мандат? Это право простых украинцев быть представленными здесь. Чужеродными в этой гнилой яме. Вы пробовали остановить войну, перестать воровать, как вы обещали? Украинцы хотят мира и с той, и с другой стороны. Но главный враг мира на Украине — это украинская власть», — цитирует Савченко газета «Известия».
Напомним, накануне Герой Украины Надежда Савченко окончательно превратилась в антигероя: на заседании Верховной рады продемонстрировали запись, где она обсуждает план государственного переворота на Украине, после чего депутаты проголосовали за лишение Савченко депутатской неприкосновенности. Сразу после этого она была арестована и препровождена на допрос в здание Службы безопасности Украины.
До этих событий она пыталась напугать парламентариев — носила на заседания Верховной рады оружие, а также рассказывала депутатам, что они «ходят очень близко к смерти».
Президенту Петру Порошенко, который лично санкционировал арест Савченко, она выразила готовность вернуть звезду Героя Украины, которую получила во время пребывания в российской тюрьме.