«Гнилая яма»: Савченко обрушилась на Раду

Надежда Савченко назвала Верховную раду «гнилой ямой»

«Что такое мандат? Это право простых украинцев быть представленными здесь. Чужеродными в этой гнилой яме. Вы пробовали остановить войну, перестать воровать, как вы обещали? Украинцы хотят мира и с той, и с другой стороны. Но главный враг мира на Украине — это украинская власть», — цитирует Савченко газета «Известия»

Напомним, накануне Герой Украины Надежда Савченко окончательно превратилась в антигероя: на заседании Верховной рады продемонстрировали запись, где она обсуждает план государственного переворота на Украине, после чего депутаты проголосовали за лишение Савченко депутатской неприкосновенности. Сразу после этого она была арестована и препровождена на допрос в здание Службы безопасности Украины

До этих событий она пыталась напугать парламентариев — носила на заседания Верховной рады оружие, а также рассказывала депутатам, что они «ходят очень близко к смерти».