Подсчитана стоимость Донбасса и Крыма для Украины

Украина лишилась почти 100 миллиардов долларов из-за конфликта в Донбассе и вхождения Крыма в состав России . Об этом говорится в докладе старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андерса Ослунда

«Таким образом, совокупная доля Крыма и Донбасса [в ВВП Украины] составляет 13,7 процента от 179,6 миллиарда долларов — или 98,4 миллиарда долларов при умножении на четыре (четыре года с момента начала конфликта на востоке Украины и референдума в Крыму о вхождении в состав России — прим. "Ленты.ру")», — говорится в исследовании. По мнению эксперта, чтобы подсчитать, сколько Украина с 2014 года потеряла в денежном выражении из-за событий на востоке страны и потери Крыма, необходимо оценить потери ВВП страны. Как говорится в докладе, доля Донбасса в украинской экономике составляла 10 процентов, доля Крыма — 3,7 процента. Международный валютного фонда оценивает ВВП Украины в 2013 году на уровне 179,6 миллиарда долларов.

Как отметил Ослунд, основной ущерб экономике Украины был нанесен из-за потери земли, энергетических ресурсов, предприятий, инфраструктуры, в том числе банковской. Эксперт также отметил экономических эффект от введенных российской стороной в отношении Украины санкций.

По оценке Национального банка Украины, в 2017 году от прекращения торговли с неподконтрольными территориями Донбасса страна потеряла 1,8 миллиарда долларов. В 2018 году потери составят 500 миллионов долларов, считает регулятор.

Референдум в Крыму о воссоединении полуострова с Россией был проведен в марте 2014 года. По его результатам большинство его жителей проголосовали за вхождение в состав России. Конфликт на востоке Украины длится с апреля 2014 года — он начался после смены власти на Украине. В результате образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, против которых Киев начал силовую операцию с привлечением армии.