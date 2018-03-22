Мэй может остаться без поддержки

Европа не готова поддержать антироссийский призыв Мэй

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе заявят «о высокой вероятности ответственности» России за отравление Сергея Юлии Скрипалей . В европейских столицах готовы еще больше показательно бояться России. Однако массовая высылка российских дипломатов по призыву Британии, равно как и прочие новых санкции, практически исключены. Почему?

Лидеры 28 стран–членов Евросоюза намерены по итогам обсуждения в четверг в Брюсселе заявить «о высокой вероятности ответственности» Москвы в «деле Скрипаля», — сообщил дипломатический источник. Он напомнил, что такова оценка правительства Великобритании , к которой ЕС относится «чрезвычайно серьезно». Как известно, в Лондоне рассчитывают убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, по примеру решения, принятого самой Британией. Тот же источник поведал — участники саммита ЕС примут совместное заявление, где подчеркнут «решительное осуждение», а также призовут страны ЕС координировать действия «в свете ответов, предоставленных российскими властями».

Но проанонсированный коллективный ответ Европы Москве (с перспективой не только дипломатического остракизма, но и новых санкций) — это нечто из области выдачи желаемого за действительное. Даже Берлин не верит в наличие у Мэй доказательств вины России. Высокопоставленный советник Ангелы Меркель в комментарии DW: есть сомнение, что британский премьер сможет сообщить коллегам нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России.

Мэй обещала поделиться с союзниками секретными разведданными. Но пока есть лишь обещания, но нет данных, Берлин не спешит брать пример с Варшавы Вильнюса , выказавших готовность поддержать Британию.

Да и сам Лондон не столь настойчив в требовании немедленно коллективно покарать Россию, как может показаться на первый взгляд. Британские власти пока не поднимали вопрос о введении Евросоюзом дополнительных санкций в отношении России в связи с делом Скрипаля, — сообщают дипломатические источники. Мэй лишь надеется убедить партнеров с континента в необходимости усилить критику российских властей, подчеркивает Bloomberg

«Я думаю, что Евросоюз вряд ли примет кардинально негативную точку зрения в отношении России и ей нет смысла опасаться этого саммита», — прогнозирует в беседе с газетой ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Пока что британские официальные лица предпочитают упражняться в запугивании и антироссийской риторике — как заявил FT один из высших чиновников, «русская угроза не признает границ, и мы все в зоне риска».

«С одной стороны, таким странам, как Польша, государства Прибалтики, Великобритания, Швеция, не нужны никакие проверки, доказательства, они просто ищут повод, чтобы лишний раз ударить по России, создать из нее образ врага. Им все равно, какие расследования будут проводиться», — отметил Рар. «Но есть страны, которые этому следовать не будут. К ним относится, например, Италия или Австрия — самая пророссийская на данный момент страна Европы. Я думаю, что невозможно будет переломить скептицизм части европейских стран, позиция которых заключается в том, что они хотят нормализации отношений с Россией, а также считают, что не все там чисто в Англии», — подчеркнул собеседник. Саммит будет очень неприятным, «но мне кажется, что, исходя из разного видения ситуации силами внутри Европы, вряд ли какие-то единогласные решения со стороны ЕС будут приняты, направленные на то, чтобы „наказывать“ или жестко давить на Россию. Этого не предвидится, но риторика, конечно, будет ужасной», полагает собеседник.

По мнению Рара, ситуация будет патовой, так многие южные страны ЕС хотят улучшений в отношениях с РФ и ждут доказательств от Великобритании. Однако им противостоят очень влиятельные элиты в северных странах Европы, в том числе и часть германских элит. Германия тоже разделилась на две части, там есть силы, которым никаких доказательств не нужно, а просто нужен новый повод для нападок на Россию, отметил эксперт.

Вместе с тем, как указал Рар, в целом в Германии сейчас общественное мнение складывается таким образом, что «общество и те силы, которые каким-то образом влияют на политику, требуют доказательств российской вины, полного расследования».