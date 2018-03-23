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В США оставили в силе обвинения против охранников Эрдогана
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В США оставили в силе обвинения против охранников Эрдогана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Yasin Bulbul/Pool
Правоохранители в США оставили в силе обвинения против четырех сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выдвинутые в связи с беспорядками во время визита турецкого лидера в страну в прошлом год, заявил РИА Новости представитель федеральной прокуратуры в столичном округе Колумбия.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что прокуратура в США сняла обвинения с 11 охранников Эрдогана.
"Обвинения в нападении против четырех сотрудников службы безопасности президента Эрдогана остаются в силе", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что обвинения, выдвинутые в рамках данного дела против двух граждан Канады, также не были сняты.
Ранее в июне полиция Вашингтона выдала ордеры на арест охранников президента Турции в связи с инцидентом у резиденции посла страны в США. Среди тех, кто оказался в розыске, числились девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.
В мае 2017 года время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.
Находившийся в американской столице Эрдоган, согласно видеозаписи с места инцидента, лично наблюдал за тем, как его охранники избивали демонстрантов. Госдепартамент выразил Турции протест. Анкара отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что инцидент произошел из-за отказа властей США принять необходимые меры безопасности.
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