В США оставили в силе обвинения против охранников Эрдогана

"Обвинения в нападении против четырех сотрудников службы безопасности президента Эрдогана остаются в силе", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что обвинения, выдвинутые в рамках данного дела против двух граждан Канады , также не были сняты.

Ранее в июне полиция Вашингтона выдала ордеры на арест охранников президента Турции в связи с инцидентом у резиденции посла страны в США. Среди тех, кто оказался в розыске, числились девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады. Шеф полиции призвал разыскиваемых прибыть в США и ответить по закону.

В мае 2017 года время визита президента Турции произошла стычка между его охранниками и участниками акции протеста возле резиденции посла Турции в Вашингтоне. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.