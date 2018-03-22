У Трампа нашли секретное «оружие массового убеждения»

Борьба западных элит с Трампом все чаще дает совершенно неожиданный эффект. Последняя атака на президента США привела к обрушению акций Фейсбука, принадлежащего идейным противникам американского президента. В чем реальная подоплека невиданного скандала, который развивается сейчас в западной прессе?

Параллельно с раздуванием темы «Путин хотел убить Скрипаля» в англосаксонской прессе разворачивается еще один скандал — о вмешательстве в американские и английские выборы.

«За пять месяцев до президентских выборов в США Брекзит мог послужить полигоном для испытаний нового «оружия массового убеждения», которое эксплуатирует мощь соцсетей». Нет, это не новые доказательства «русского следа» (хотя в публикациях фигурирует «выходец из Молдавии , ныне исследователь Кембриджского университета Александр Коган » и компания Лукойл ). Нет — в американские выборы и референдум по Брекзиту якобы вмешалась компания «Кэмбридж Аналитика», за которой стояли «могущественные консервативные инвесторы» (то есть враги прогресса, естественно). Она собрала и проанализировала данные на 50 миллионов пользователей Фейсбука — и политтехнологи смогли так обработать американских избирателей, что они, не приходя в сознание, выбрали Трампа. А англичане проголосовали за Брекзит. Конечно, иначе ведь никак не объяснишь, почему проиграли Клинтон и Кэмерон.

«Если будет доказано, что «Кэмбридж Аналитика» дерзко нарушила наши правила проведения выборов, то результаты референдума о выходе из ЕС окажутся под большим знаком вопроса», уже заявил депутат британского парламента лейборист Стивен Киннок. Это не шутка — это целая серия публикаций в последние дни в ведущих западных СМИ. Тема поднималась уже и несколько недель назад, но настоящий шум пошел в последние дни. Вот New York Times с заголовком «Как консультанты Трампа использовали данные Фейсбука о миллионах людей». После выхода этой статьи стоимость Фейсбука на рынке упала на 40 миллиардов долларов, а в парламентах США и Великобритании пообещали начать расследование.

Суть истории вот в чем. В 2013 году некий Александр Никс , возглавлявший небольшое подразделение по выборам в английской компании SCL Group, которая работала по политическим и оборонным контрактам, взял на работу 24-летнего Кристофера Уайли. А у Уайли были связи с ветеранами избирательных кампаний Обамы:

«Уайли хотел использовать психологические особенности избирателей, чтобы влиять на их поведение. Для этого он собрал целую команду из психологов и специалистов по обработке и анализу данных. Некоторые из них были связаны с Кембриджским университетом».

В том числе и вышеупомянутый Александр Коган, профессор Кембриджа. Он создал приложение для Фейсбука, предлагавшее пользователям пройти психологический тест и получить за это деньги. Помимо результатов тестирования пользователи также сообщали в приложении данные о своих друзьях из Фейсбука. В итоге была собрана информация на 50 миллионов человек — и с ней Коган и работал и в дальнейшем, создавая «профили избирателей».

Надо сказать, что никакого Трампа там изначально и близко не было. Шел 2013 год — и тогда Никс познакомился с известным миллиардером и правым республиканцем Робертом Мерсером . А его советником, в свою очередь, был издававший направленный против мейнстрима и элиты сайт «Брейтбарт Ньюс» Стивен Бэннон . В итоге в 2016 году «Кэмбридж Аналитика» работала на Трампа — рассылая потенциальным избирателям точечную, целевую политическую рекламу и те новости, которые наиболее отвечали их психологическому типу.

И вот — Трамп победил, Бэннон стал его главным советником. Это ли не подтверждения всемогущества «Кэмбридж Аналитики»?

Более того, компания ведь возникла из недр SCL Group — а та, в свою очередь, работает на британские военные структуры. То есть для западной либеральной прессы всё понятно — обнаружен масштабнейший заговор ультраправых, самых реакционных кругов западной военщины (если говорить языком советского плаката) — миллиардер Мерсер, крайне правый антилиберал Бэннон, секретные разработки Ми-6 и Пентагона

Все это ужасно интересно, вот только о своей деятельности «Кэмбридж Аналитика» публично рассказывала с 2014 года. Более того, она всячески рекламировала себя, рассказывая, как круто она помогает своему клиенту — Трампу. И не только ему! Её привлекали к кампании сенатора Тэда Круза, считавшегося одним из фаворитов выборов 2016 годов, работала она и на Бена Карстона, чернокожего хирурга, пытавшегося обойти на праймериз Трампа. Ну и самое главное — все наработки «Кэмбридж Аналитики» основаны на обработке данных Фейсбука. Кто мешал самому Цукербергу, известному стороннику Обамы и Клинтон, работать на победу демократов?

«Внимательные наблюдатели не могли не заметить того, что если штаб Трампа и использовал данные пользователей Фейсбука, собранные через приложение, то не в большей степени, чем обладавший массивными базами данных штаб Барака Обамы при его переизбрании в 2012 году. Как именно команда Обамы собрала огромное количество данных о потенциальных сторонниках, документально не зафиксировано». Никто — он и работал. Вот о чем напоминает «Блумберг»

Да и на выборах 2016 года команда Клинтон вложила в микротаргетинг куда больше денег, чем Трамп. Тем не менее именно Трампа после его победы обвинили в применении «тайного политического оружия» в виде разработок «Кэмбридж Аналитики». И сделал это телеканал CNN еще в декабре 2016 года.

Так зачем же сейчас снова пытаются продать позапрошлогодний снег?

Эта надуманная история является дополнительным свидетельством кризиса, в котором пребывают западные элиты. Вместо того, чтобы признать объективность победы Трампа, причиной которой стали его программа и лозунги, отвечающие настроениям избирателей, они с маниакальным упорством ищут внешние причины его успеха: российский след, «обманным путем добытые личные данные и умелая манипуляция ими».

Непонятно нежелание смирится с поражением — оно ведь не фатальное, временное, обратимое. То есть в руках у атлантистов такие ресурсы и возможности, что, казалось бы, им без особого труда удастся выправить то, что они считают «вывихом истории» и вернуть всё в выгодное им русло: избрать своего президента вместо Трампа в 2020 году, отменить или выхолостить Брекзит. Путина, конечно, нельзя убрать с глобальной сцены, Китай остановить — но у себя дома-то вроде бы всё было схвачено?

Но в том то и дело, что как показывает происходящее, нет — отсюда и вымучивание смешных, глупых историй про заговор и тайное знание от «Кэмбридж Аналитики». Нервничают — значит, обречены.