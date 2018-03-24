Экс-президент США хочет помочь Трампу в переговорах с КНДР

Экс-президент США вызвался помочь Трампу в переговорах с КНДР

Во время разговора Картер отметил, что проговорил с руководством КНДР около 20 часов за свою политическую карьеру.

"Я понимаю, что они хотят и в чем нуждаются. Даже на этой неделе ко мне приезжал представитель Белого дома, который передал мне последние данные об отношениях с КНДР", — подчеркнул Картер.

Политик также сказал, что, хотя нынешнего президента Соединенных штатов часто критикуют за эксцентричное поведение, на известие из Северной Кореи о желании переговоров с США Трамп "отреагировал вполне неплохо".