Савченко лишат неприкосновенности

Верховная рада может лишить Савченко неприкосновенности

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко , у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Депутат, по мнению следствия, намеревалась использовать боевые гранаты, при этом "минометами обрушив купол Верховной рады и автоматами добивая тех, кто выживет". Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Ряд депутатов после озвученных обвинений прокуратуры предлагают лишить Савченко звания Героя Украины, а также принудительно проверить состояние ее психического здоровья. Шансы на то, что Рада позволит следствию начать ее уголовное преследование, высоки. Савченко не пользуется симпатиями коллег по парламенту: лишить ее иммунитета хотят даже депутаты из партии "Батькивщина", где Савченко была первым номером в списке, не говоря о тех, кто представляет партии власти.

Игорь Корнелюк и Савченко ранее была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Антон Волошин . В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

Кухарка, прорвавшаяся во власть

После возвращения на родину Савченко получила высшую государственную награду страны — орден "Золотая Звезда" Героя Украины. Президент Петр Порошенко во время вручения награды отметил, что "Надежда является первой женщиной-воином, которая удостоена этого высокого звания и высокой награды". Савченко сулили большие политические перспективы на Украине, однако ее карьера сложилась менее успешно. Депутат делала громкие и противоречивые заявления, которые вызывали негативную реакцию и в обществе, и в парламенте. Последней каплей для депутатов стала встреча Савченко с ополченцами в декабре 2017 года в Минске . Тогда она заявляла, что на встрече увидела не врагов, а людей, с которыми нужно вести переговоры. После этого она была исключена из фракции "Батькивщина" в украинском парламенте, но не лишена мандата. Позже Рада исключила ее также из украинской делегации ПАСЕ.

"Репутационный капитал у Надежды Савченко был столь велик, что прильнуть к источнику пытались все. "Батькивщина" присваивала себе рейтинг Савченко в избирательной битве за парламент. А Банковая (администрация президента — ред.) приватизировала ее капитал, выписывая высшую государственную награду. Но это все было бы невозможно без нас. Именно наше увлечение украинской военнослужащей заставляло политиков разыгрывать эту карту. Наши эмоции подарили Савченко статус и рейтинг. И это хороший урок. Мы часто говорим о том, что Савченко завербовали. Что она — проект чужих спецслужб. Но даже если оставить эту версию за скобками — остается главное. Надежда Савченко — это пример того, на что способна боевитая кухарка, прорвавшаяся во власть", — написал журналист после выдвинутых Савченко обвинений. По мнению украинского журналиста Павла Казарина, украинцы сами сделали Надежду Савченко героем и депутатом, так как в 2014 году после событий на Майдане и потери Крыма всем очень нужны были кумиры.

"А вам напомнить ваши флешмобы (об освобождении Савченко из РФ — ред.) по всей Украине? А вам напомнить ваши стояния на границе и попытки прорваться на суды? А вам напомнить, какие встречи помпезные вы ей устраивали? А вам напомнить, что это вы ходатайствовали о Герое Украины? Вы ее возвели на пьедестал. А это еще раз доказывает, что вы безответственно относитесь к кадровым вопросам и действуете только на человеческих эмоциях, потому что тогда сотни людей поднялись за Савченко, и вы таким образом всего-навсего зарабатывали себе политический капитал", — заявил депутат от фракции "Оппозиционный блок" Игорь Шурма. Схожие мнения звучат как во власти, так и в оппозиционном лагере. "2014-2015 годы породили достаточно фейковых героев, лживых "офицеров", которые не имеют отношения к Вооруженным силам вообще… Плен Савченко, на мой взгляд, был театрализованным представлением российских спецслужб. И все мы купились. Признаю, что и я купился", — считает советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

В чем обвиняют

Депутат украинского парламента, член коллегии МВД Антон Геращенко во вторник опубликовал фотокопии представления Генпрокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности и задержание Надежды Савченко. Согласно ходатайству генпрокурора, Савченко вступила в сговор с Владимиром Рубаном, который был знаком и поддерживал отношения с руководителями самопровозглашенной ДНР Александром Захарченком и Александром Тимофеевым о совершении действий, "направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине".

В документе отмечается, что соучастники решили реализовать свой замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий. Как отмечается, для достижения цели предусматривалось применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей с целью запугивания населения.

Кроме того, согласно тексту, Савченко и другие фигуранты планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента, "чем воспрепятствовать деятельности Верховной рады". "В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, (главы МВД) Арсена Авакова , (секретаря СНБО) Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", — говорится документах.

"Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти то, что может быть, при этом таким, каким оно быть просто не может даже с точки зрения военной операции. Мне очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили, чтобы власть поняла, что она тоже смертна", — сказала Савченко. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Депутаты поддержат генпрокурора

"Уверен, что Генпрокуратура располагает серьезными доказательствами о подготовке Савченко теракта в парламенте. Скорее всего, Верховная рада даст свое согласие не только на снятие с нее депутатской неприкосновенности, что позволит правоохранителям провести у Савченко обыски, но и на задержание, а также арест", — сказал член пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Черненко. Представления Генпрокуратуры на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест поддержит как коалиции, так и оппозиция, поскольку Савченко вызывает раздражение и неприятие как у одних, так и у других.

"Вопрос чести Генпрокуратуры и спецслужб, чтобы этот человек остался на Украине и мы дождались того, чтобы с нее сняли депутатскую неприкосновенность, для того чтобы следственные органы могли начать работу с ней. Я думаю, что нам нужно проголосовать за то, чтобы Савченко прошла медобследование на предмет своего психического состояния", — заявил депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза

"Она хотела занести в парламент взрывчатку, чтобы убить депутатов. Но вместе с депутатами, которым она якобы хотела отомстить, жертвами теракта стали бы невинные люди — журналисты, помощники депутатов и работники Верховной рады. Это свидетельствует о том, что ей абсолютно наплевать на жизни людей. Безусловно, Надежда Савченко не заслуживает звания Героя Украины, и я обратился к властям с призывом лишить ее этой награды. Мы полностью поддерживаем снятие неприкосновенности с нее и тщательное расследование", — заявил лидер радикалов Олег Ляшко. Во фракции "Радикальной партии" после озвученных обвинений в адрес Савченко предлагают лишить ее звания Героя Украины.

"Наша фракция против неприкосновенности президента, депутатов, судей, прокуроров, кого-либо. Поэтому мы всегда голосуем за снятие неприкосновенности. Мы будем голосовать за снятие неприкосновенности с любого депутата, где будут представления силовых структур", — сообщила лидер фракции экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. В то же время по ее словам, представления на Савченко призваны отвлечь внимание общества от проблем в стране, в частности, от коррупции. "Батькивщина" также поддержит представление Генпрокуратуры в отношении Савченко, которая прошла в парламент первым номером по списку партии.

Не будет бежать

"Я два года мечтала вернуться на Украину. Мне очень трудно каждый раз покидать Украину, даже если это ненадолго и это рабочие поездки в Европу. Мне нравится там культура, нравятся дороги, нравится уровень жизни, но мне хочется вернуться в Украину. Я никуда никогда не буду бежать", — заявила она. Савченко заявила, что не пошла бы на то, что ей инкриминируют. "Никогда бы в жизни в Верховной раде не взорвалась бы ни одна граната, если бы там была бы хотя бы одна невинная душа", — отметила Савченко. Она также уверяет, что никогда не будет бежать из Украины, если депутаты лишат ее неприкосновенности.

Политические перспективы туманны

"Савченко имеет классическую для украинской политики ситуацию, когда всеми средствами начинают раскручивать какую-то медийную фигуру. Но какая идея стоит за Савченко? Да, она артикулировала народные чаяния, которые обсуждают на кухнях. В этом плане надо отдать должное ее силе духа, об интеллектуальном потенциале умолчу. Но что дальше? Политический лидер — это человек, за которым стоит команда. Это человек, у которого есть определенная идея. И как раз идеи у Савченко нет, команды нет. Она не умеет ходить строем, но и вести за собой людей тоже не умеет. Нет харизмы лидера, это типаж волка-одиночки. Потому, думаю, Савченко — это очередная политическая пустышка. Ее медовый месяц в политике скоро закончится", — считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Украинские эксперты считают, что уголовные дела в отношении Савченко вряд ли прибавят ей процентов в рейтинге, а дальнейшие политические перспективы после выдвинутых обвинений туманны.

"Она начала переводить свои абсолютно криминальные дела в сферу народного гнева и недовольства Верховной радой, правительством, властью. И это дало серьезный и мгновенный эффект, ведь сейчас очень много людей недовольны деятельностью власти. Но никто не ведет переговоры с абсолютно реальными военными. Хорошо, что они сразу же сообщили об этом и начали работать под прикрытием. Идти на настоящее преступление готовы только преступники. Она сейчас чисто на популистском скачке в рейтинге действует. Это как с Саакашвили, когда его лишили гражданства, — его рейтинг взлетел, но позже снова обвалился", — сказал политолог. По его мнению, Савченко после удовлетворения ходатайства прокуратуры, скорее всего, покинет страну. Схожее мнение выразил политолог, бывший депутат Верховной рады Тарас Черновил.