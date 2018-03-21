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Сын Каддафи готов дать показания против Саркози
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СМИ: Сын Каддафи заявил о готовности дать показания против Саркози 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи готов предоставить доказательства того, что предвыборная кампания бывшего президента страны Николя Саркози финансировалась нелегальными фондами, а также получала поддержку от самого экс-главы Ливии. Об этом сообщает Middle East Monitor.
Отмечается, что сын бывшего ливийского лидера Саиф аль-Ислам Каддафи сам стал свидетелем первых поставок денег бывшему начальнику штаба Саркози Клоду Гуанту в Триполи.
Ранее во Франции завершился допрос Николя Саркози в связи с подозрением в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
Также телеведущий Владимир Познер в беседе с ФАН выразил уверенность, что Саркози сможет защититься в этом деле.
RT на русском: последние новости
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