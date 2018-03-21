Радикалы-националисты ворвались в гостиницу в Одессе

"Активисты партии "Свобода" и организации "Сокол" взяли штурмом пустующую после реконструкции гостиницу "Большая Московская" на Дерибасовской улице… "Свободовцы" ворвались внутрь отеля, помахали флагом с балкона третьего этажа и вывесили транспарант "Відкрито для людей" ("Открыто для людей")", — сообщили в издании. Члены украинской националистической партии "Свобода" ворвались в пустующую после реконструкцию гостиницу "Большая Московская" в Одессе. Об этом сообщает издание "Думская".

"Мы просто зашли, штурма не было. Цель акции — обратить внимание на проблему исторических памятников… В конечном итоге мы хотим, чтобы "Большая Московская" была возвращена в собственность одесситов. Доступ в гостиницу будет свободным по аналогии с Летним театром", — сообщил изданию Василец. По данным "Думской", заместитель председателя областной организации националистической партии "Свобода" Константин Василец, заявил, что штурма гостиницы не было.

В 2017 году сообщалось, что главу полиции ударили металлическим прутом по голове в ходе столкновений в Одессе.