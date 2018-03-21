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В Киеве задержали митингующих у здания кабмина
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В Киеве задержали семь митингующих у здания кабинета министров Украины 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала семь митингующих, выступающих за отставку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которые в ходе акции у здания кабинета министров заблокировали проезжую часть, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева.
Ранее у здания кабмина Украины прошел митинг перевозчиков, которые требовали отставки Омеляна.
"При попытке освободить проезжую часть возникла потасовка (между полицейскими и митингующими — ред.). После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, правоохранители составили административные протоколы на нарушителей по статье "мелкое хулиганство", а также "нарушение порядка организации и проведения митингов".
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