В Киеве задержали митингующих у здания кабмина

В Киеве задержали семь митингующих у здания кабинета министров Украины

Полиция задержала семь митингующих, выступающих за отставку министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна , которые в ходе акции у здания кабинета министров заблокировали проезжую часть, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева. "При попытке освободить проезжую часть возникла потасовка (между полицейскими и митингующими — ред.). После этого семь активных участников доставили в территориальное управление полиции", — говорится в сообщении. Ранее у здания кабмина Украины прошел митинг перевозчиков, которые требовали отставки Омеляна. По данным ведомства, правоохранители составили административные протоколы на нарушителей по статье "мелкое хулиганство", а также "нарушение порядка организации и проведения митингов".