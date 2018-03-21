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Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра
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Вдова Литвиненко отреагировала на слова экс-свекра о смерти мужа 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Вдова скончавшегося в Лондоне от отравления полонием экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко Марина заявила, что не видит ничего нового в словах бывшего свекра Вальтера Литвиненко об обстоятельствах смерти ее мужа и не воспринимает их всерьез.
Вальтер Литвиненко накануне рассказал в передаче Первого канала "Пусть говорят", кто, по его мнению, убил его сына. Появившись в студии, он поприветствовал и обнял Андрея Лугового, которого Великобритания подозревает в убийстве Литвиненко. По словам Вальтера Литвиненко, его сына убил Алекс Гольдфарб, человек из "близкого круга" Бориса Березовского.
"Все то же самое Вальтер говорил уже дважды, первый раз — в 2012 году", — сказала вдова Литвиненко РИА Новости.
По ее словам, в 2012 году в жизни Вальтера Литвиненко что-то произошло, вероятно, это связано с "не очень хорошими" условиями жизни в Италии. "Он начал говорить про Гольдфарба, начал говорить совершенно гнусные вещи какие-то в адрес умершей жены Алика, которая умерла от рака, и когда он еще начал это приплетать, я считаю, что это настолько бесчеловечно", — отметила она.
По ее мнению, Вальтеру Литвиненко не хватало внимания журналистов. "И абсолютно то же самое он повторил в 2016 году, на российском телеканале в ток-шоу с участием того же Лугового", — отметила она.
По мнению вдовы Литвиненко, принимать всерьез заявления ее бывшего свекра не стоит. "Доказательства участия Лугового и Дмитрия Ковтуна в этом преступлении были представлены в открытой части разбирательства, это была доказанная часть, полицейское расследование, которое доказывает, что убийцы моего мужа — это Луговой и Ковтун. Мы можем рассуждать на тему закрытой части и говорить, было это правильно или неправильно — почему сэр Роберт Оуэн (председатель разбирательства — ред.) сделал вывод о российском участии в этом деле, но что касается Лугового и Ковтуна — это абсолютно доказанная часть", — убеждена она.
Литвиненко, бежавший в 2000 году в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Самочувствие Литвиненко стало ухудшаться после встречи с Луговым и Ковтуном и совместного чаепития в лондонском отеле Millennium. После его смерти специалисты британского Агентства по охране здоровья утверждали, что обнаружили в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой, категорически отрицающий свою причастность. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, называя их политически мотивированными. Британский суд по итогам открытого разбирательства возложил ответственность за смерть Литвиненко на российское государство.
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