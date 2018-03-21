Украина ужесточает правила въезда для россиян

Украина законодательно обяжет россиян сообщать о поездке в страну

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 марта «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».

Об этом говорится на сайте президента Украины.

Кабинету министров Украины также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряд проектов законов. В частности правительству поручено внести изменение в закон «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, «прежде всего граждан Российской Федерации , и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.