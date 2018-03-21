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Украина ужесточает правила въезда для россиян
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Украина законодательно обяжет россиян сообщать о поездке в страну 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Госпогранслужба Украины/Facebook
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 1 марта «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики».
Об этом говорится на сайте президента Украины.
Кабинету министров Украины также поручено обеспечить в месячный срок разработку и внесение на рассмотрение парламента ряд проектов законов. В частности правительству поручено внести изменение в закон «О пограничном контроле» о введении в отношении иностранцев, «прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, выходцев из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить Украину, а также определение полномочий государственных органов по осуществлению такой проверки».
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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