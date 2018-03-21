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Савченко нарекли «проектом ФСБ»
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Савченко нарекли «проектом ФСБ» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко является «проектом» Федеральной службы безопасности России. С таким заявлением выступил ее коллега Олег Барна, передает «Гордон».
Барна напомнил, что Савченко предлагает отменить санкций против России, а также называет вооруженных конфликт в Донецкой и Луганской областях гражданским.
«Не случайно все эти заявления совпадают с риторикой [президента России Владимира] Путина. Савченко, к сожалению для всех нас, стала проектом ФСБ России, реализованным путинским кумом, главой партии "Украинский выбор" Виктором Медведчуком», — указал он.
«Это продолжение гибридной войны против Украины», — уточнил депутат.
20 марта депутат Рады Антон Геращенко опубликовал документы Генеральной прокуратуры страны с просьбой к украинскому парламенту о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание.
Из документов следует, что Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и против общественной безопасности. В частности, она вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти на Украине.
17 марта Савченко заявила, что на Украине «более чем достаточно» военнослужащих, готовых принять участие в военном перевороте. За два дня до этого депутата выгнали из здания Рады после того, как она пронесла в зал заседаний парламента страны три гранаты и пистолет.
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