Савченко: меня трижды хотели убить

Савченко: меня хотели убить по заказу из администрации Порошенко

Петра Порошенко. Надежда Савченко заявила, что её трижды хотели убить, а также провоцировали на совершение террористического акта. Как передаёт «1+1», по словам политика, за этим стоят люди из администрации президента Украины

Надежду Савченко трижды хотели убить и провоцировали на теракт. Об этом заявила она сама на брифинге в парламенте и добавила, что не просто избежала смерти, а подыграла провокаторам, чтобы проверить реакцию властей и общества. Таким образом депутат, по её словам, сознательно создала сюрреализм.

Савченко конкретизировала, что указания по её ликвидации приходили из администрации президента , и признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированной территории и что вела разговоры об организации теракта, однако она назвала это собственной спецоперацией.

ГПУ подозревает Савченко в подготовке теракта в Верховной раде . Вечером появился текст представления о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Документ выложил в Facebook депутат Антон Геращенко . В тексте говорится, что Савченко также готовила свержение конституционного строя и покушение на жизнь президента и других представителей власти.

Вопрос о снятии неприкосновенности с депутата профильный комитет, а потом и парламентарии рассмотрят уже в четверг.