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Савченко: меня трижды хотели убить
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Савченко: меня хотели убить по заказу из администрации Порошенко 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Надежда Савченко заявила, что её трижды хотели убить, а также провоцировали на совершение террористического акта. Как передаёт «1+1», по словам политика, за этим стоят люди из администрации президента Украины Петра Порошенко.
Надежду Савченко трижды хотели убить и провоцировали на теракт. Об этом заявила она сама на брифинге в парламенте и добавила, что не просто избежала смерти, а подыграла провокаторам, чтобы проверить реакцию властей и общества. Таким образом депутат, по её словам, сознательно создала сюрреализм.
Савченко конкретизировала, что указания по её ликвидации приходили из администрации президента, и признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированной территории и что вела разговоры об организации теракта, однако она назвала это собственной спецоперацией.
ГПУ подозревает Савченко в подготовке теракта в Верховной раде. Вечером появился текст представления о привлечении Савченко к уголовной ответственности. Документ выложил в Facebook депутат Антон Геращенко. В тексте говорится, что Савченко также готовила свержение конституционного строя и покушение на жизнь президента и других представителей власти.
Вопрос о снятии неприкосновенности с депутата профильный комитет, а потом и парламентарии рассмотрят уже в четверг.
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