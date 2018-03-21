Меркель анонсировала изменение отношений с РФ

Меркель: Германии предстоит поставить на новую основу отношения с Россией

"Предстоит и дальше работать над выполнением минских договоренностей, сохранением суверенитета Украины и поставить на новую основу отношения с Россией при реализации минских соглашений", — заявила глава германского правительства. Новому правительству ФРГ предстоит поставить на новую основу отношения с Россией . Такое мнение высказала в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель , выступая в Бундестаге

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.