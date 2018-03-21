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Меркель анонсировала изменение отношений с РФ
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Меркель: Германии предстоит поставить на новую основу отношения с Россией 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Новому правительству ФРГ предстоит поставить на новую основу отношения с Россией. Такое мнение высказала в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге.
"Предстоит и дальше работать над выполнением минских договоренностей, сохранением суверенитета Украины и поставить на новую основу отношения с Россией при реализации минских соглашений", — заявила глава германского правительства.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские договоренности, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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