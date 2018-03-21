В США придумали новый способ казни

В американском штате Алабама разрешили казнить преступников способом, который ранее не применялся. Об этом сообщает портал WHNT19.

"Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно", — заявил в ходе дебатов республиканец Джим Хилл. Противники закона сомневаются в безболезненности метода, поскольку до этого он еще не использовался. "Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам", — отметил представитель демократов Томас Джексон. Палата представителей штата Алабама одобрила закон, который позволяет использовать при казни азот. Такой способ будет применяться в случае, если нет возможности ввести смертельную инъекцию.