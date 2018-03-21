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В США придумали новый способ казни
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В США придумали новый способ казни 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Kiichiro Sato
В американском штате Алабама разрешили казнить преступников способом, который ранее не применялся. Об этом сообщает портал WHNT19.
Палата представителей штата Алабама одобрила закон, который позволяет использовать при казни азот. Такой способ будет применяться в случае, если нет возможности ввести смертельную инъекцию.
"Это просто усыпит их. Это гуманно, быстро и безболезненно", — заявил в ходе дебатов республиканец Джим Хилл. Противники закона сомневаются в безболезненности метода, поскольку до этого он еще не использовался.
"Раньше у нас был электрический стул, а теперь мы возвращаемся к газовым камерам", — отметил представитель демократов Томас Джексон.
Подобная практика еще не применялась в США. Ранее штаты Оклахома и Миссисипи одобрили законопроект, аналогичный принятому в Алабаме. При этом в Оклахоме намерены применять газ только после того, как в штате снимут мораторий на смертную казнь.
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