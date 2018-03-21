Действия Лондона назвали «низкопробным триллером»

В МИД назвали действия Лондона по делу Скрипаля «низкопробным триллером»

Владимир Ермаков. "Это похоже на очередной, на низкопробный триллер, которым нас с вами и без того в избытке снабжает кинематограф, для этого не нужно идти в дипломатию", — заявил он во время брифинга. "Зачем весь этот сюрреализм переносить в реальную политику, в реальные межгосударственные отношения? Это большой вопрос. Но, в любом случае, поощрять или даже отвечать за такие беспардонные действия, казалось бы цивилизованного государства, Россия точно не собирается", — добавил Ермаков. Москва не собирается отвечать за беспардонные действия Лондона по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями (ДНКВ) МИД РФ

Экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.