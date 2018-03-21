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Китай направил ноту протеста США
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Китай направил ноту протеста США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном в обход Пекина, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Чуньин заявила, что американской стороне было сделано «жесткое представление» с требованием «придерживаться принципа „одного Китая“ и прекратить все официальные контакты между США и Тайванем во избежание резкого ухудшения китайско-американских отношений», передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердил закон, согласно которому американские делегации имеют право посещать с официальными визитами Тайвань.
В свою очередь тайваньская сторона получила возможность направлять своих представителей в США без согласования поездок с Пекином, который считает Тайвань одной из административно-территориальных единиц КНР.
При этом в феврале 2017 года Трамп согласился уважать политику «единого Китая», а уже в июне того же года Китай заявил протест США по поводу планов продавать оружие Тайваню.
В феврале 2018 года Китай пообещал пресечь попытки отделить Тайвань.
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