Китай направил ноту протеста США

Власти Китая направили США ноту протеста в связи с ожидаемой активизацией взаимодействия между Тайбэем и Вашингтоном в обход Пекина, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин

Чуньин заявила, что американской стороне было сделано «жесткое представление» с требованием «придерживаться принципа „одного Китая“ и прекратить все официальные контакты между США и Тайванем во избежание резкого ухудшения китайско-американских отношений», передает ТАСС

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил закон, согласно которому американские делегации имеют право посещать с официальными визитами Тайвань.

В свою очередь тайваньская сторона получила возможность направлять своих представителей в США без согласования поездок с Пекином, который считает Тайвань одной из административно-территориальных единиц КНР.

При этом в феврале 2017 года Трамп согласился уважать политику «единого Китая», а уже в июне того же года Китай заявил протест США по поводу планов продавать оружие Тайваню.

В феврале 2018 года Китай пообещал пресечь попытки отделить Тайвань.