Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России

Уголовники шьют форму для полиции Украины

Украинские полицейские жалуются на «убогую» форму, их начальство все опровергает, а журналисты местного портала «Обозреватель» выясняют правду. Рядовые полицейские обратились с жалобой к журналистам на некачественную форму в надежде, что публикации в СМИ помогут делу. В руководстве полиции ответили на запрос журналистов, что жалобы полицейских к ним не поступали. Тем временем, ознакомившись с данными тендеров, журналисты выяснили, что среди их победителей есть сразу три компании, которые два года назад фигурировали в уголовном деле о поставках некачественной формы Министерству обороны Украины, о чем в полиции знали, отдавая им победу. В связи с этим издание делает вывод, что полицейские чиновники могли иметь личную — финансовую — заинтересованность в этом.

Снег взял в «плен» Украину

Из-за непогоды на Украине обесточены 18 населенных пунктов, образовались километровые пробки, а 250 человек попали в снежные заносы, сообщает «Обозреватель». По информации портала, мороз и снегопад привели к отключению электричества в Донецкой и Николаевской областях и километровым пробкам в Ровненской. Кроме того, за сутки из снежных заносов были спасены 258 пассажиров 169 автомобилей.

«Бабушкам капут!»

Журналист немецкой газеты Welt побывал на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве и рассказал, есть ли в России мода. По словам основателя MBFW Александра Шумского, мода в России есть, но она еще очень молода. Так, в стране нет своей «Шанели», но есть множество мелких и растущих брендов, которым предстоит показать себя.

«У нас в России — бум отечественной моды», — уверен он.

20 выборов, 20 вмешательств России

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен спрогнозировал «вмешательство» России в 20 европейских выборов до 2020 года, сообщает CNBC. В связи с этим, уверен он, Европе следует активизировать сотрудничество с США , усилить санкции против России, а также более щедро финансировать противодействие ей.

«Единственный язык, который понимает президент Путин, — это язык силы», — заявил он.

«Несравненная» армия США