Саркози вновь вызвали для дачи показаний

Экс-президент Франции Николя Саркози утром в среду вновь выехал в направлении Нантера, где расположен офис службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями.

Саркози, накануне дававший показания по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии , переночевал дома и вернулся в офис службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF) утром, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози.

Во вторник стало известно, что Николя Саркози был помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года властями Ливии.

Экс-президенту могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговли влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.

Кроме того, в июле 2014 года следователи предъявили Саркози официальное обвинение в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.