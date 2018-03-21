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Саркози вновь вызвали для дачи показаний
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Саркози вновь вызвали для дачи показаний 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Reuters
Экс-президент Франции Николя Саркози утром в среду вновь выехал в направлении Нантера, где расположен офис службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями.
Саркози, накануне дававший показания по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года из Ливии, переночевал дома и вернулся в офис службы по борьбе с коррупцией и налоговыми и финансовыми преступлениями (OCLCIFF) утром, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.
Весной 2012 года французское издание Mediapart опубликовало документы, в которых говорилось о якобы передаче ливийским режимом 50 млн евро на нужды президентской кампании Саркози.
Во вторник стало известно, что Николя Саркози был помещен под стражу в рамках разбирательств по делу о возможном финансировании его президентской кампании 2007 года властями Ливии.
Экс-президенту могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговли влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.
Кроме того, в июле 2014 года следователи предъявили Саркози официальное обвинение в даче взятки, использовании служебного положения в личных целях и сокрытии факта нарушения профессиональной тайны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как арест Саркози демонстрирует вопиющее беззаконие, происходящее на западных выборах.
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