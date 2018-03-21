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Каддафи «отомстил» Саркози
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Каддафи «отомстил» Саркози 

Рамблер 1 час назад
Бывший глава Ливии Муаммар Каддафи «отомстил» экс-президенту Франции Николя Саркози, сообщает «Взгляд».
По мнению автора статьи, состоявшееся накануне задержание Саркози по делу о незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году свидетельствует о лицемерии Запада, критикующего выборы в России, но готового ради власти на «подкуп, убийства и разрушение стран».
На этот раз, уверен автор, у бывшего главы Пятой республики нет шансов «выйти сухим из воды», как это произошло в 2014-м с так называемым «делом Бетанкур» — расследованием незаконного финансирования той же кампании Саркози со стороны бизнесвумен Лилиан Бетанкур.
Каддафи был убит еще в 2011-м, однако против Саркози свидетельствуют множество людей. Сам ливийский лидер рассказывал, что финансировал избрание Саркози. О том же говорил его сын Саиф аль-Ислам, потребовавший вернуть средства после начала военной операции Запада в Ливии. Говорили об этом и бывшие премьер-министры Ливии Багдади аль-Махмуди и Шукри Ганем, ливанский миллиардер Зиад Такеддин и даже президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Как же Саркози отблагодарил своего кредитора?» — спрашивает журналист.
В октябре 2011 года самолеты Военно-воздушных сил Франции ударили по кортежу Каддафи, в результате чего тот был захвачен врагами и убит.
Накануне стало известно, что Николя Саркози был задержан в суде города Нантер, куда пришел для дачи показаний по делу о незаконном финансировании своей президентской кампании властями Ливии в 2007 году.
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