Каддафи «отомстил» Саркози

По мнению автора статьи, состоявшееся накануне задержание Саркози по делу о незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году свидетельствует о лицемерии Запада, критикующего выборы в России , но готового ради власти на «подкуп, убийства и разрушение стран».

На этот раз, уверен автор, у бывшего главы Пятой республики нет шансов «выйти сухим из воды», как это произошло в 2014-м с так называемым «делом Бетанкур» — расследованием незаконного финансирования той же кампании Саркози со стороны бизнесвумен Лилиан Бетанкур

Александр Лукашенко. Каддафи был убит еще в 2011-м, однако против Саркози свидетельствуют множество людей. Сам ливийский лидер рассказывал, что финансировал избрание Саркози. О том же говорил его сын Саиф аль-Ислам, потребовавший вернуть средства после начала военной операции Запада в Ливии. Говорили об этом и бывшие премьер-министры Ливии Багдади аль-Махмуди и Шукри Ганем, ливанский миллиардер Зиад Такеддин и даже президент Белоруссии

«Как же Саркози отблагодарил своего кредитора?» — спрашивает журналист.

В октябре 2011 года самолеты Военно-воздушных сил Франции ударили по кортежу Каддафи, в результате чего тот был захвачен врагами и убит.