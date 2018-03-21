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Президент Мьянмы подал в отставку
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Президент Мьянмы подал в отставку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фотохост-агентство
Президент Мьянмы 71-летний У Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления, сообщает агентство Синьхуа.
Согласно данным агентства, экс-президент отошел от должности, чтобы получить "отдых".
"Президент Мьянмы У Тхин Чжо подал в отставку 21 марта ", — говорится в заявлении, цитируемом агентством Франс Пресс. Как отмечается, новый лидер республики будет избран в ближайшие семь рабочих дней.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможной отставке президента в связи с состоянием здоровья, однако власти опровергали информацию.
Тхин Чжо стал первым за 50 лет лидером страны, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета, писатель, близкий друг и соратник лидера Национальной лиги за демократию (НЛД) нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, Тхин Чжо был избран президентом парламентом страны в марте 2016 года.
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