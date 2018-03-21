На Мальдивах экс-президента обвинили в терроризме

Мальдивские власти предъявили обвинения в терроризме экс-президенту страны Момуну Абдулу Гаюму, верховному судье Абдулле Саиду и сторонникам оппозиции в парламенте, сообщает издание Avas со ссылкой на заявление прокурора.

Согласно изданию, обвинения предъявлены девяти лицам, включая сына экс-президента Фариса Гаюма. Прокуратура страны заявила, что подозреваемые планировали "свергнуть правительство", основания для обвинений в терроризме издание не приводит.

Все задержанные останутся под арестом на время рассмотрения дела.

Как отмечается, власти также объявили, что в четверг намерены снять режим чрезвычайного положения, который действует в стране более месяца.

В феврале полиция республики задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, двух судей Верховного судя и ряд оппозиционных политиков. Власти обвиняли экс-президента в подкупе судей для того, чтобы они отменили приговоры некоторым оппозиционерам и способствовали свержению правительства.