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На Мальдивах экс-президента обвинили в терроризме
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На Мальдивах экс-президента обвинили в терроризме 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Мальдивские власти предъявили обвинения в терроризме экс-президенту страны Момуну Абдулу Гаюму, верховному судье Абдулле Саиду и сторонникам оппозиции в парламенте, сообщает издание Avas со ссылкой на заявление прокурора.
Согласно изданию, обвинения предъявлены девяти лицам, включая сына экс-президента Фариса Гаюма. Прокуратура страны заявила, что подозреваемые планировали "свергнуть правительство", основания для обвинений в терроризме издание не приводит.
Все задержанные останутся под арестом на время рассмотрения дела.
Как отмечается, власти также объявили, что в четверг намерены снять режим чрезвычайного положения, который действует в стране более месяца.
В феврале полиция республики задержала бывшего главу государства Момуна Абдула Гаюма, двух судей Верховного судя и ряд оппозиционных политиков. Власти обвиняли экс-президента в подкупе судей для того, чтобы они отменили приговоры некоторым оппозиционерам и способствовали свержению правительства.
Внутриполитическая ситуация на Мальдивах резко обострилась в начале февраля, когда Верховный суд страны постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. В ответ на это действующий глава государства Абдулла Ямин ввел в стране режим чрезвычайного положения.
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