Посол РФ рассказал о будущем высланных дипломатов

Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что «абсолютно спокоен» за дальнейшую карьеру высланных из Соединенного Королевства дипломатов. По мнению посла, это «дело житейское».
«Все продолжат свою карьеру… Это два направления — министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах», — цитирует Яковенко РИА «Новости».
«Их опыт, их знания и их навыки будут, несомненно, востребованы и в других точках мира и, естественно, в первую очередь в Москве", — добавил посол.
По словам Яковенко, единственным поводом для беспокойства дипломатов стал вопрос о смене школы их детей.
«Но мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами, и я должен сказать, что по этой части все в порядке», — сказал посол.
Он также добавил, что семьи дипломатов увезли в Москву своих домашних животных, «и это, конечно, самое большое счастье для детишек».
Яковенко сообщил, что жены дипломатов смогут вернуться на работу, которую они оставили, чтобы уехать в Лондон с мужьями.
«Так что для кого-то это, может быть, будет даже более интересный этап в Москве», — заключил посол.
Отношения Москвы и Лондона обострились после того, как в английском Солсбери был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила на Москву ответственность за отравление, назвав инцидент незаконным применением силы против Великобритании, и приняла решение выслать из Лондона 23 российских дипломата и членов их семей.