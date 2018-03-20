Посол РФ рассказал о будущем высланных дипломатов

Российский посол рассказал о будущем высланных дипломатов

Великобритании Посол России Александр Яковенко сообщил, что «абсолютно спокоен» за дальнейшую карьеру высланных из Соединенного Королевства дипломатов. По мнению посла, это «дело житейское».

«Все продолжат свою карьеру… Это два направления — министерство обороны, потому что это касается военного атташата, и министерство иностранных дел. Так что все они вернутся на свои места, а потом они смогут работать в Москве, а может быть, им будут предложены какие-то посты в других странах», — цитирует Яковенко РИА «Новости».

«Их опыт, их знания и их навыки будут, несомненно, востребованы и в других точках мира и, естественно, в первую очередь в Москве", — добавил посол.

По словам Яковенко, единственным поводом для беспокойства дипломатов стал вопрос о смене школы их детей.

«Но мы в данном случае постарались сделать все возможное, чтобы они чувствовали себя в Москве комфортно, приехали с соответствующими аттестатами, и я должен сказать, что по этой части все в порядке», — сказал посол.

Он также добавил, что семьи дипломатов увезли в Москву своих домашних животных, «и это, конечно, самое большое счастье для детишек».

Яковенко сообщил, что жены дипломатов смогут вернуться на работу, которую они оставили, чтобы уехать в Лондон с мужьями.

«Так что для кого-то это, может быть, будет даже более интересный этап в Москве», — заключил посол.