Президент Литвы не поздравит Путина

Президент Литвы не планирует поздравлять Путина с победой на выборах

«Пока Россия не демонстрирует уважения к принципам международного права и пренебрегает правами и интересами других стран, от поздравлений мы воздерживаемся», — приводит сообщение пресс-службы 15min.lt

Ранее стало известно, что польский президент Анджей Дуда не будет поздравлять Путина с победой на выборах.

18 марта по всей территории России и за её пределами прошли президентские выборы.

Как сообщалось, после обработки 99,94% протоколов Путин побеждает на выборах с результатом 76,68%.