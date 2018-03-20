Польша «любыми средствами» защитит НАТО от РФ

В МИД Польши заявили, что будут использовать любые средства защиты стран НАТО от России

МИД «Мы разделяем оценку Великобритании, НАТО и министров иностранных дел ЕС об ответственности России за это нападение, и мы оставляем за собой право принимать любые меры, которые защитят общества Североатлантического альянса от российского милитаризма», — сообщили РИА Новости в польском дипведомстве. Польши , комментируя позицию по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, заявили, что Варшава намерена использовать любые средства для защиты стран НАТО от «российского милитаризма». Ранее стало известно, что Польша может выслать из страны российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Политолог Александр Асафов в беседе с НСН оценил намерение Польши выслать российских дипломатов.