«Потратил время»: Лукашенко о «Матильде»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко жалеет, что посмотрел фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина», так как они, по его словам, не стоят потраченного времени.
«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил», — цитирует его БЕЛТА.
При этом он отметил, что ему понравилась операторская работа в фильме «Матильда» режиссёра Алексея Учителя.
«Красивые съёмки», — подчеркнул белорусский лидер.
Рассказывая о своих впечатлениях от фильма «Смерть Сталина», Лукашенко заявил, что сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации и не всегда правдивой.
«Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия… Дешёвая комедия — у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего», — заключил Лукашенко.
23 января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».
Ранее сообщалось, что Министерство культуры Белоруссии не возражает против проката фильма «Смерть Сталина». Политолог Александр Зимовский прокомментировал НСН решение белорусского ведомства в отношении киноленты.