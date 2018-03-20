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«Потратил время»: Лукашенко о «Матильде»
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Лукашенко рассказал о впечатлениях от просмотра фильмов «Матильда» и «Смерть Сталина» 

RT на русском 48 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко жалеет, что посмотрел фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина», так как они, по его словам, не стоят потраченного времени.
«У меня такое подозрение, что специально устроили шумиху, чтобы подогреть интерес к этим фильмам. Ни один, ни второй того не заслуживает. Я даже пожалел, что время потратил», — цитирует его БЕЛТА.
При этом он отметил, что ему понравилась операторская работа в фильме «Матильда» режиссёра Алексея Учителя.
«Красивые съёмки», — подчеркнул белорусский лидер.
Рассказывая о своих впечатлениях от фильма «Смерть Сталина», Лукашенко заявил, что сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации и не всегда правдивой.
«Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия… Дешёвая комедия — у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего», — заключил Лукашенко.
23 января Минкультуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина».
Ранее сообщалось, что Министерство культуры Белоруссии не возражает против проката фильма «Смерть Сталина». Политолог Александр Зимовский прокомментировал НСН решение белорусского ведомства в отношении киноленты.
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