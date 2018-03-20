«Потратил время»: Лукашенко о «Матильде»

«Все объясняют, что стиль такой этого фильма, это комедия… Дешёвая комедия — у меня такое впечатление об этом фильме, да и рассуждать на эту тему сегодня нечего», — заключил Лукашенко.

Рассказывая о своих впечатлениях от фильма «Смерть Сталина», Лукашенко заявил, что сложно дать объективную оценку тем событиям, поскольку о них существует много различной информации и не всегда правдивой.