Скрипаль не нужен: расставание по-британски

Бывший британский шпион Сергей Скрипаль мог быть отравлен одной из иностранных спецслужб, заинтересованной в ухудшении международного имиджа России в преддверии выборов президента и чемпионата мира по футболу, а исполнивших это задание агентов уже, возможно, нет в живых, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Москвы , по мнению собеседников агентства, не было ни одной причины устранять предателя — тем более от этой практики, говорят они, власти отказались еще 60 лет с лишним назад. Вещество А-234, которым, по заявлению британцев, отравили Скрипаля и его дочку, без труда можно синтезировать в любой серьезной химической лаборатории, да и опытный диверсант не стал бы прибегать к такому средству, если только он не хотел, чтобы случившееся выглядело как дело рук русских.

В любом случае, рассчитывать на всеобъемлющее и тщательное расследование случившегося не приходится, всех собак уже повесили на Россию. В окрестностях Солсбери

Игорь Никулин. "Фактически и (эмигрировавший на Запад в 90-е специалист в области химического оружия Вил) Мирзаянов заявил недавно в интервью "Голосу Америки", что у Британии это вещество есть. Все данные он им передал, так что, я думаю, британцам нужно хорошо поискать вокруг у себя", — заявил Никулин РИА Новости. Британские специалисты располагают образцами А-234 и могли произвести его в научно-исследовательском центре Porton Down, который по стечению обстоятельств находится в восьми километрах от Солсбери, считает бывший член комиссии по биологическому оружию ООН

"Все возможности для производства (А-234) у них есть", — подчеркнул эксперт. Тем более, по его словам, "там рядом находится такое замечательное учреждение, как Porton Down — крупнейший в Западной Европе научно-исследовательский центр, специализирующийся на различных видах химического и биологического оружия".

"То есть то, что они определили в течение суток, что это именно газ "Новичок" — это фактически математическое доказательство, что у них это вещество есть как минимум в качестве контрольного образца. Иначе у них на это бы ушла неделя, а то и две", — сказал эксперт. По его словам, в Porton Down в разное время обследовали бывшего президента Украины Виктора Ющенко , экс-офицера ФСБ России Александра Литвиненко , "и они же делают заявления по Скрипалю".

При этом Британия отказывается передать образцы газа России, поскольку по ним можно определить его происхождение, пояснил собеседник агентства. России невыгодно

Один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А-234, Леонид Ринк , заявил РИА Новости, что сами британские специалисты могли без труда отравить Скрипаля, поскольку технология производства вещества доступна для профессионалов — его может без труда произвести любая химическая корпорация.

"Во-первых, господин Скрипаль "отработан дотла" обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до (прошедших в РФ 18 марта президентских) выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу", — сказал Ринк. По его словам, у России "полностью отсутствует мотив" травить Скрипаля, "и это очевидно".

"И, главное, ни один даже малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости", — добавил эксперт. Виновных назначили, исполнителей не найдут Поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в нем замешаны профессиональные российские диверсанты: такая вопиющая безграмотность "просто смешна и недопустима", считает эксперт. Это если предположить, что целью было именно убийство Скрипаля.

"Все боевые отравляющие вещества находились в России под жестким контролем. Они полностью уничтожены (что подтверждено международными наблюдателями). Но если Мирзаянов опубликовал формулу, если у англичан есть технология, то почему бы в секретных лабораториях (британской спецслужбы) МИ-6 не синтезировать это вещество и не использовать его в политических интересах Великобритании. Сами могли отравить", — сказал генерал. Провокация, вероятно, сделана чужими руками, и логично предположить, что исполнители уже мертвы, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор ФСБ России запаса Александр Михайлов

По его мнению, "здесь может быть серьезная многоходовка: в оперативном плане — достаточно сложная комбинация". "Такого рода действия выполняют не сотрудники специальных служб. Это может быть агентура из числа каких-то персонажей, которых потом не жалко будет "спалить", если они, конечно, еще живы после этой операции", — полагает Михайлов.

Он отметил, что "материалы, которые у нас были, давно уничтожены, а для одного изменника, который нам абсолютно не интересен, синтезировать это вещество — себе дороже".

"Мы уже давно рассчитываем свои ходы на 20 лет вперед, потому что любые наши действия вызывают изжогу на Западе. Такое впечатление, что у Терезы Мэй кто-то из предков был в инквизиции, потому что охота на ведьм стала нормой для Великобритании. Причем единственным объектом является Российская Федерация", — подчеркнул собеседник РИА Новости. По словам эксперта, мы живем в мире настолько турбулентном, что любое неосторожное движение может привести к тяжким последствиям для страны.

"Все материалы, которые имели отношение к этому происшествию, по сути, засекречены. "Приговор" выносился исключительно на основании предположений. И здесь будет такая же история. Будут высказываться исключительно предположения. Россия уже назначена виноватой во всем. Расследование будет вестись путем формализации этого обвинения", — считает генерал. По его мнению, очень показательной с точки зрения исполнения и юридической оценки является история с отравлением в 2006 году в Лондоне Александра Литвиненко.

Экс-офицер ФСБ РФ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в 2006 году вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после совместного чаепития с Андреем Луговым Дмитрием Ковтуном . После смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210.

Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет "театральным фарсом". В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а расследование непрозрачно.

Сакральная жертва Цель провокации с отравлением Скрипаля, как сказал Михайлов, очевидна. "Понятно, что он нам и британцам не нужен — отработанный шлак. С другой стороны, там достаточно неплохо себя чувствуют господин Суворов (бывший офицер ГРУ ГШ ВС СССР Владимир Резун , бежавший в Великобританию в 1978 году) и господин (Олег) Гордиевский (заочно приговоренный к расстрелу экс-полковник КГБ СССР , работавший на иностранные спецслужбы и в 1985 году бежавший в Британию). Уж если допустить недопустимое, то это кандидаты номер один были", — заключил генерал.

"Скрипаль отбывал наказание в нашей тюрьме, и если бы наши спецслужбы так хотели с ним расправиться, то почему они это не сделали в России, а зачем-то передали Британии, усложнив себе работу? Скрипаль — это сакральная жертва. Вероятно, мы имеем дело с операцией спецслужб, возможно, британских, или даже это дело рук российских олигархов, которые недовольны политикой действующего президента и решили подложить ему свинью перед выборами", — считает Гончаров. За отравлением Скрипаля могут стоять иностранные спецслужбы или политические противники действующей власти РФ, заявил РИА Новости со своей стороны президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров

"Кто такой Скрипаль? Если откровенно, то, не случись этой истории, о нем бы вряд ли вспомнили не только у нас, но и в Великобритании, так как на территории королевства находятся куда более одиозные личности", — подчеркнул собеседник агентства. Ветеран "Альфы" утверждает, что отечественные спецслужбы отказались от практики ликвидации перебежчиков за рубежом еще в конце правления Иосифа Сталина. Эксперт также скептически отнесся к версии, что Скрипаль располагал сведениями, которые могли бы нанести ущерб России.