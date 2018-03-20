Эрдоган обвинил США в помощи террористам

Эрдоган обвинил США в поставках оружия сирийским террористам

"США говорят, что Турция наш стратегический партнер, и тут же сотрудничают с террористами. Они отправили в Сирию пять тысяч грузовиков с оружием и боеприпасами. Значит, на наш запрос вы ответили отказом, а террористические группировки снабдили оружием. О каком партнерстве может идти речь?" — заявил Эрдоган в Анкаре, выступление которого транслировал телеканал Haber Turk. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в поставках большого количества оружия и боеприпасов террористическим группировкам в Сирии

По мнению турецкого лидера, если США действительно хотят оставаться стратегическим союзником Анкары, то им следует согласовывать с Турцией свои действия в борьбе с терроризмом.