Ещё
Малайзия прокомментировала «находку» Boeing
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Малайзии прокомментировали заявления инженера о пропавшем Boeing 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: Khan/Reuters
Власти Малайзии назвали безосновательными утверждения австралийского инженера Питера Макмэхона, заявившего о нахождении обломков малайзийского самолета Boeing 777-200, пропавшего в марте 2014 года на пути из Куала-Лумпура в Пекин, сообщает местная газета New Straits Times.
"Управление признало статью (заявления Макмэхона) безосновательной, так что не нужно вводить людей в заблуждение", — заявил министр транспорта страны Лиоу Тионг Лайя на полях парламентского заседания в понедельник. По его словам, поисковая операция "по-прежнему проводится в южной части Индийского океана".
Глава управления гражданской авиации королевства Азхаруддин Абдул Рахман также назвал необоснованными утверждения австралийца. По его словам, команда, занимавшаяся поисками самолета, знакома с докладом "MH370 найден на Google Earth".
По данным британского таблоида Daily Star, 64-летний Макмэхон заявил, что внимательно изучил карты NASA и Google и определил, что обломки находятся в 10 милях (16 км) от острова Раунд, недалеко от Маврикия. Инженер утверждает, что специалисты, которые занимались поиском лайнера, не обследовали эту территорию. Он сказал, что направил результаты своих исследований в управление транспортной безопасности Австралии (ATSB). По его словам, власти "не хотят найти его (самолет), так как он испещрен дырами от пуль, а если это обнаружится, начнется еще одно расследование".
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.
Американская компания Ocean Infinity в начале августа прошлого года предложила свои услуги в проведении поисковой операции родственникам пассажиров пропавшего лайнера. Компания занимается исследованиями морского дна и проводит поиски на большой глубине с использованием аппаратуры, работающей в автономном режиме, сотрудничает с частными корпорациями и исследовательскими проектами. Компания согласилась взять плату за услуги только в случае обнаружения корпуса лайнера.
РИА Новости: последние новости
Представитель Порошенко призовет Раду признать результаты выборов в России Скрипаль не нужен: расставание по-британски В Польше почти 1,6 тысячи россиян проголосовали на выборах президента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора156
Посол РФ вызван в МИД Чехии49
Порошенко нашел замену российскому газу286
Кортнев вслед за Макаревичем сравнил россиян с американцами330
«Американская трагедия» повторяется22
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение