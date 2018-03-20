Charlie Hebdo высмеял выборы-2018 

Во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo появилась карикатура на президентские выборы в России. Рисунок опубликовал на своей странице в Facebook галерист Марат Гельман.
Карикатура изображает президента России Владимира Путина с куклой на руке. Кукла — блондинка в красном платье — говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, кандидат против Путина на президентских выборах».
За спиной у Путина — человек со связанными руками и завязанными глазами, он говорит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте».