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Charlie Hebdo высмеял выборы-2018
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Charlie Hebdo высмеял выборы-2018 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Facebook
Во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo появилась карикатура на президентские выборы в России. Рисунок опубликовал на своей странице в Facebook галерист Марат Гельман.
Карикатура изображает президента России Владимира Путина с куклой на руке. Кукла — блондинка в красном платье — говорит: «Меня зовут Ксения Собчак, кандидат против Путина на президентских выборах».
За спиной у Путина — человек со связанными руками и завязанными глазами, он говорит: «Я — Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте».
 Ещё 6 источников 
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