Савченко могут посадить пожизненно

Депутату Верховной рады Украины может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Александр Банник. Во время рассмотрения в суде ходатайства об аресте Савченко он перечислил статьи, по которым её подозревают.
По его словам, обстоятельства, которые дают право «обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений, подтверждаются приложенными материалами».
«Это даёт достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», — приводит слова прокурора «Украинская правда».
В ходе заседания суда Савченко заявила, что начинает голодовку.