Разработчик «Новичка» заявил о непричастности России к отравлению Скрипаля

«У России полностью отсутствует мотив, это очевидно. Во-первых, господин Скрипаль «отработан дотла» обеими сторонами, то есть россиянам он полностью сдал свои английские контакты, англичанам — все, что знал в СССР. Интереса никакого для Москвы не представлял. Во-вторых, момент для России тоже абсолютно невыгодный. За несколько дней до (прошедших 18 марта президентских) выборов и незадолго до чемпионата мира по футболу», — сказал Ринк РИА «Новости». Тот факт, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль все еще жив, доказывает непричастность России к его отравлению, поскольку ни российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения с русским названием, заявил один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк.

«Такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима. И, главное, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Полно других, более пригодных для этого веществ. Стрелять по ненужному человеку мощной ракетой и не попасть при этом — верх дурости», — добавил Ринк. Он также отметил, что «поскольку все участники этого инцидента пока живы, сложно предположить, что в этом замешаны россияне».

«Почему британцы не дают образец Москве? Потому что как бы специалисты ни старались, технология всегда будет немного различаться. Это своеобразный «почерк». Сразу выяснится, что это не российская технология», — сказал Ринк. Кроме того, он подчеркнул, что Великобритания до сих пор не предоставила России образец вещества, которым был отравлен Скрипаль.

«Поэтому образец из Солсбери — это отпечаток пальца для криминалиста. Сразу можно сказать, что «варили» не в России», — подчеркнул Ринк. По его словам, те, кто синтезировал вещество, которым был отравлен Скрипаль, могли не знать состав многих его компонентов.

«Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы», — сказал Ринк. Он не исключил, что сами британские специалисты могли отравить экс-полковника ГРУ, добавив, что можно определить, чем конкретно был отравлен Скрипаль.

«Для профессионалов она общедоступная… Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях», — сказал разработчик. Ринк пояснил, что все формулы, необходимые для создания «Новичка», ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов. По словам Ринка, британцам доступна технология создания «Новичка».

Напомним, 66-летний Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия и еще 10 человек были отравлены нервнопаралитическим веществом в городе Солсбери в Великобритании 4 марта. Скрипаль и его дочь находятся в коме.