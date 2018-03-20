Венгрия возмущена действиями Украины

Венгрия возмутилась размещением украинских военных в Закарпатье

"Это означает, что они считают венгерскую национальную общину угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия выступает категорически против этого", — сказал Сиярто. Речь идет о батальоне численностью около 800 человек. По словам дипломата, то, что минобороны Украины объясняет этот шаг необходимостью защиты территориальной целостности, вызывает беспокойство.

Ранее в столице Закарпатья Ужгороде неизвестные дважды поджигали здание "Общества венгерской культуры". Будапешт в ответ призвал ввести в область наблюдателей ОБСЕ

Напряженность в отношениях между странами возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, сильно сокращает возможность обучения на других языках.