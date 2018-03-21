Папа Римский попросил прощения у проституток

Во время аудиенции в Риме Папа Франциск заявил, что проституция — это «преступление против человечности» и принес проституткам извинения от имени мужчин-католиков. Прозвучали на встрече и другие неоднозначные заявления.

Встреча понтифика с молодежью прошла под знаком его просьбы «не бояться острых вопросов». Возможностью воспользовалась уроженка Нигерии Блесинг Окодион, которая, будучи нелегальной иммигранткой в Италии , была вовлечена в секс-индустрию, но сумела спастись.

По ее словам, это удел многих женщин из ее страны, в то время как итальянские мужчины-католики не брезгуют эксплуатировать ее сестер по несчастью.

«Я спрашиваю себя и спрашиваю вас, — заявила нигерийка, — возможно ли, что Церковь, до сих пор оставаясь мужской шовинистической организацией, сможет честно задать себе вопрос о причинах столь высокого спроса на эти услуги».

Папа Франциск был вынужден согласиться с тем, что примерно 90% клиентов проституток в Италии — это католики, и попросить прощения у эксплуатируемых женщин и общества в целом. «Я думаю о том отвращении, которое испытывают молодые женщины, когда эти мужчины принуждают их к разным вещам… Я прошу прощения за всех католиков, которые совершают эти преступления. Это рабовладельчество».

Он благословил бывшую проститутку, охарактеризовал мужчин — клиентов «ночных бабочек» как людей с «больной психикой», а также заметил, что феминизм до сих пор не сумел вытравить эту нездоровую потребность из общественного сознания.

Что характерно: речь тут идет исключительно о женской проституции, в то время как в Италии, наряду с ней, процветает торговля мужским телом: и гетеросексуальная, и гомосексуальная, и даже транссексуальная.

Политизированность данного сюжета вполне очевидна. Кто-то же разъяснил нигерийской проститутке, что Церковь — это оплот мужского шовинизма. Вряд ли она познала эту истину в рамках торговли телом на улицах Рима.

Кроме того, данная тема неразрывно связана с проблемой нелегальной иммиграции в мире в целом. Высказались по ней и американцы. Николас Лопес, священник из университета в Техасе, заметил, что, с одной стороны, современная молодежь «сталкивается с расизмом, бедностью и криминалом», а с другой стороны, «несправедливые иммиграционные законы грозят разлукой детям и родителям». Как соотносятся преступность и визовый режим, сердобольный священник из Техаса, очевидно, не задумывался.

Не забыли католики и про однополую любовь. Анджела Маркас из Австралии сообщила понтифику, что молодежь желает обсуждать в церкви, помимо прочего, проблемы гомосексуализма.

Среди интернет-пользователей весь этот фестиваль толерантности вызывает заметный сарказм. «Ключевая фигура в международной системе домогательства к несовершеннолетним извиняется за мужчин, которые платят взрослым женщинам», — пишет блогер из Великобритании

Другой английский комментатор вовсе называет Папу «королем педофилов».