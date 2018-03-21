Как Цукерберг сделал Трампа президентом

Как сотрудничавшая с Трампом Cambridge Analytica вмешивалась в выборы

Британские власти ждут ордера на обыск в офисе компании Cambridge Analytica, которую подозревают в незаконном сборе данных пользователей соцсетей с целью повлиять на итоги президентских выборов 2016 года в США . Британское расследование ударило и по Марку Цукербергу , ведь Cambridge Analytica использовало данные, полученные из Facebook. Этот скандал может усугубить положение Дональда Трампа , чьи «связи с русскими» давно расследуют в США.

Британский комиссариат по информации ожидает судебного разрешения на проведение обысков в офисе компании Cambridge Analytica, расположенной в Великобритании . С 2013 года Cambridge Analytica в целях политической рекламы собирала личные данные десятков миллионов пользователей фейсбука — считается, что в 2016 году эта компания помогла Дональду Трампу победить на выборах.

В свою очередь, британские парламентарии потребовали от основателя Facebook Марка Цукерберга ответить на ряд вопросов. В частности, от него ожидают объяснений насчет того, как и в каких целях Cambridge Analytica использовала данные пользователей соцсети. В письме парламентариев говорится, что от Цукерберга «требуется дать точный анализ» ситуации, которая привела к «катастрофическим» последствиям.

Глава Facebook пока не ответил на письмо. Между тем с обвинениями в адрес Цукерберга уже выступил главный разоблачитель спецслужб Эдвард Сноуден , заявив, что социальная сеть представляет собой «службу слежки», которая зарабатывает продажей данных пользователей.

Теперь Цукербергу светят неприятности и в родных Соединенных Штатах. Федеральная торговая комиссия США уже начала проверку Facebook на предмет того, не нарушала ли соцсеть правила использования персональных данных. По словам источника Bloomberg, комиссия проверит, давала ли социальная сеть доступ к личной информации своих пользователей компании Cambridge Analytica, нарушив тем самое пользовательское соглашение.

На фоне новостей о масштабной утечке данных пользователей соцсети основатель Facebook Марк Цукерберг потерял уже $5 млрд

Тем временем глава Cambridge Analytica Александр Никс говорит, что готов уйти в отставку, если это поможет спасти компанию. «Участие в выборах приводит к поляризации. Вы выигрываете выборы для такого кандидата, как [президент США Дональд] Трамп, и от вас отворачиваются 100 млн человек. Следовательно, вы становитесь дьяволом», — цитирует Никса РИА «Новости»

Cambridge Analytica — филиал частной британской компании SCL Group. Ее подразделение SCL Elections занималось сбором данных о потенциальных избирателях, используя открытые данные о покупательском поведении пользователей и их активности в интернете. При этом большая часть данных была взята из социальной сети Facebook без ведома пользователей.

Сотрудники Cambridge Analytica собирали данные об американцах с целью составления так называемого «психографического портрета» избирателя — такой метод позволяет более эффективно осуществлять агитацию. Стоит отметить, что компания не имеет отношения к знаменитому университету, однако ее программы создавали эксперты, которые ранее работали в Кембридже.

Джон Болтон. У Cambridge Analytica было немало клиентов среди американских политиков. Так, ее услугами пользовался кандидат в президенты от республиканцев Тед Круз , а также бывший постпред США при ООН

В Великобритании компания активно занималась работой по сбору данных для подготовки референдума по Brexit.

Тот факт, что компания активно работала с кандидатами, близкими по взглядам к правому национализму, объясняется тем, что ее главным инвестором был миллиардер Роберт Менсер, который и сам придерживался подобных политических взглядов. Менсер являлся деловым партнером Стивена Бэннона — правого идеолога и руководителя портала «альтернативных правых» Breitbart.

Напомним также, что Бэннон несколько месяцев проработал советником президента США Дональда Трампа.

О том, что Менсер и Бэннон обсуждали стратегию для Cambridge Analytica, изданию The Guardian поведал бывший сотрудник компании Кристофер Вейл. Он рассказал британской газете, что создавал по заказу Бэннона «психологическое оружие». Вейл утверждает, что участвовал в сборе данных, создавая специальные программы для Cambridge Analytica.

Из расследования, опубликованного The Guardian , следует, что помимо сбора информации компания использовала и более «старомодные методы»: создавала «лженовости», а также организовывала провокации для раскручивания малоизвестных политиков.

Вейл решился рассказать правду о деятельности британской фирмы, когда узнал, что Cambridge Analytica стали предлагать контракты в Госдепе США . Более того, компания пыталась выиграть тендеры Пентагона

В интервью Вейл заявил, что был возмущен тем, что фирма, собравшая личные данные 230 млн американцев, будет получать контракты от правительства страны.

Какими бы соображениями не руководствовался Вейл, скандал вокруг Cambridge Analytica может подлить масла в огонь в ситуации с расследованием вокруг победы Дональда Трампа на президентских выборах. Обозреватель The New York Times Мишель Голдберг назвала руководство компании «грязными дельцами в области высоких технологий для Дональда Трампа».

Фирму давно подозревали в незаконном сборе данных пользователей в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа. В 2016 Cambridge Analytica оказалась под прицелом американского конгресса — представители комиссии, расследовавшей связи Трампа с «русскими», отмечали, что британская компания могла заниматься распространением «российской пропаганды». При этом пока не было выявлено каких-либо связей между компанией Cambridge Analytica и российскими властями.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик Global Security.org Джон Пайк признал, что ситуация с Cambridge Analytica может обернуться для Трампа серьезными проблемами.

«Различные активные меры, которые они предлагали в качестве услуг, такие как «медовые ловушки», взяточничество и т.д., напоминают советские практики, что может навести на более тесную связь между Трампом и Москвой , чем было ранее принято считать», — отмечает Пайк.

Он также напомнил, что летом 2016 года велось много разговоров о присущем Трампу некоем «новом стиле политики», который не требовал для ведения кампании большого штата, помимо горстки людей, организовывавшей митинги. «Теперь становится очевидным, что у Трампа был большой ресурс, сосредоточенный вокруг Cambridge Analytica», — заключил Пайк.