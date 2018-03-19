В США заявили о «неуместном оскорблении» Аббаса

Спецпредставитель США по международным переговорам Джейсон Гринблатт назвал слова лидера Палестины Махмуда Аббаса в адрес посла США в Израиле "неуместным оскорблением", передает РИА "Новости".
Ранее Аббас назвал посла "сыном собаки" из-за поддержки еврейских поселений на западном берегу Иордана.
"Несмотря на его в высшей степени неуместные оскорбления в адрес членов администрации Трампа, а его последнее высказывание было оскорблением в адрес моего хорошего друга и коллеги посла Фридмана, мы остаемся приверженными палестинскому народу и переменам, которые должны быть произведены для мирного сосуществования", — сказал Гринблатт.
Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.