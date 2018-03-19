Ещё
Аббас назвал посла США «сыном собаки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аббас назвал посла США в Израиле «сыном собаки» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Палестинский лидер Махмуд Аббас в публичном выступлении назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана "сыном собаки", обвинив его в поддержке еврейских поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.
Палестинцы рассорились с американской администрацией после того, как в декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть города.
"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", — сказал Аббас, выступая перед соратниками по правящему движению ФАТХ.
Фридман, верующий иудей, юрист без опыта дипломатической работы, деловой партнер и личный друг Трампа, известен идеологической близостью к правящему в Израиле правому лагерю. Он имеет репутацию защитника и даже спонсора еврейских поселений на оккупированных территориях, который не считает их развитие препятствием, а создание палестинского государства необходимым условием регионального урегулирования.
РИА Новости: последние новости
Актриса из "Секса в большом городе" поборется за пост губернатора Нью-Йорка Трамп хочет усилить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни Венесуэла заявила о нарушении воздушного пространства самолетом из США
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на победу Путина457
«Перестаньте нас оскорблять»144
Германия нашла замену российскому газу552
Якубович обратился к Грудинину504
Если завтра война: что России терять в Британии48
Видео
06:39
В США отреагировали на победу Путина
Политика
01:38
Путин призвал запасников на сборы
Армия
01:19
ЕС обозначил позицию по выборам в Крыму
Политика В мире
01:03
Дудь нашел способ сбрить усы Грудинину
Общество
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
01:38
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
Политика
01:19
Решен вопрос с британскими визами для россиян
В мире Общество
01:00
«Ракета стала разрушаться в мгновение ока»
Наука и техника Статьи
01:00
У обладателя «рук-базук» возникли проблемы со здоровьем
Шоу-бизнес
05:07
Зюганов прокомментировал результат Грудинина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение