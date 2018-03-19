Аббас назвал посла США «сыном собаки»

Аббас назвал посла США в Израиле «сыном собаки»

"Посол Америки в Тель-Авиве, поселенец и сын собаки, говорит, что это их земля, а мы говорим, что поселения строятся на палестинской земле", — сказал Аббас, выступая перед соратниками по правящему движению ФАТХ. Палестинцы рассорились с американской администрацией после того, как в декабре прошлого года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, проигнорировав их претензии на восточную часть города.

Фридман, верующий иудей, юрист без опыта дипломатической работы, деловой партнер и личный друг Трампа, известен идеологической близостью к правящему в Израиле правому лагерю. Он имеет репутацию защитника и даже спонсора еврейских поселений на оккупированных территориях, который не считает их развитие препятствием, а создание палестинского государства необходимым условием регионального урегулирования.