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Актриса поборется за пост губернатора Нью-Йорка
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Актриса из «Секса в большом городе» поборется за пост губернатора Нью-Йорка 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Twitter
Актриса Синтия Никсон, сыгравшая одну из главных ролей в популярном американском сериале "Секс в большом городе", объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора американского штата Нью-Йорк.
"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора", — написала актриса в своем Twitter.
Ранее о возможности выдвижения Никсон на пост губернатора Нью-Йорка сообщала газета Wall Street Journal. По данным издания, 51-летнюю исполнительницу роли Миранды могут поддержать представители либеральных сил. В 2013 году она работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
Как сообщалось, среди других возможных кандидатов — мэр города Сиракьюс Стафани Майнер и экс-сенатор Терри Гибсон. Нынешний губернатор штата Эндрю Куомо планирует баллотироваться на третий срок.
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