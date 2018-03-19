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Самолет США нарушил воздушное пространство Венесуэлы
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Минобороны Венесуэлы: военный самолет США нарушил воздушное пространство страны 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Reuters
Военно-транспортный самолет США вошел в воздушное пространство Венесуэлы без разрешения правительства южноамериканской страны. Об этом заявил в понедельник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.
"В эту субботу (17 марта) был замечен самолет Boeing C17 ВВС США, который взлетел с базы Хато на Кюрасао", — приводит слова главы военного ведомства агентство EFE. Министр заявил, что самолет "вторгся в воздушное пространство над территориальными водами архипелага Лос-Монхес".
В 2015 и 2016 годах минобороны Венесуэлы также заявляло об аналогичных инцидентах с участием самолетов США.
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