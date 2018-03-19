Самолет США нарушил воздушное пространство Венесуэлы

Минобороны Венесуэлы: военный самолет США нарушил воздушное пространство страны

"В эту субботу (17 марта) был замечен самолет Boeing C17 ВВС США, который взлетел с базы Хато на Кюрасао", — приводит слова главы военного ведомства агентство EFE. Министр заявил, что самолет "вторгся в воздушное пространство над территориальными водами архипелага Лос-Монхес". Военно-транспортный самолет США вошел в воздушное пространство Венесуэлы без разрешения правительства южноамериканской страны. Об этом заявил в понедельник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

В 2015 и 2016 годах минобороны Венесуэлы также заявляло об аналогичных инцидентах с участием самолетов США.