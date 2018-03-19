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Египет осудил оккупацию Турцией сирийского Африна
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Египет осудил оккупацию Турцией сирийского Африна 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД Египта осудил захват турецкими военными и подконтрольными им сирийскими неправительственными вооруженными формированиями города Африн на севере Сирии.
"Египет считает неприемлемыми непрекращающиеся нарушения суверенитета Сирии", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства АРЕ.
По мнению Каира, "турецкая оккупация Африна привела к массовому исходу гражданского населения Сирии, которое подвергается высоким рискам гуманитарного характера".
"Позиция Египта остается неизменной, он поддерживает политическое урегулирование, которое позволит сохранить целостность сирийского государства, его институтов", — говорится в документе.
При этом в Каире призвали все заинтересованные стороны не допустить дальнейшей деградации гуманитарной ситуации и ситуации безопасности.
В минувшее воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль. Турция с января проводит операцию на севере Сирии против курдских вооруженных формирований.
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