Савченко требует отставки генпрокурора Украины

"Сегодня мной была подана дисциплинарная жалоба на генерального прокурора Украины Луценко Ю. В. в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Отмечу, что любой прокурор при исполнении возложенных на него служебных обязанностей обязан соблюдать принцип презумпции невиновности. Если прокурор позволяет себе своими заявлениями определять виновность лица вместо суда, он подменяет собой законный приговор суда и ставит себя над судебной ветвью власти. Следовательно, я прошу квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров привлечь генерального прокурора Украины Луценко Ю. В. к дисциплинарной ответственности", — написала Савченко в Facebook.

Луценко ранее на заседании Рады заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.