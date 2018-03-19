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Турция пригрозила внезапным ударом по Ираку
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Турция пригрозила внезапным ударом по Ираку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Турция в любой момент может провести военную операцию в городе Синджар в Иракском Курдистане. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство «Анадолу».
По словам главы государства, Анкара обсудила с Багдадом тему антитеррористической операции в Ираке.
>> Почему Эрдоган начал военную кампанию в Сирии
«ВС Турции могут также в любой момент начать операцию против террористов PKK в иракском районе Синджар», — объявил Эрдоган.
Заявление президента прозвучало на следующий день после того, как он объявил о взятии сирийского Африна. Турецкий лидер подчеркнул, что шаги по борьбе с террористами будут продолжены и в других районах Сирии, в том числе, в Мюнбиче, Айн аль-Арабе (Кобани), Талль-Абьяде, Ресулайне и Камышлы.
О намерении уничтожить курдские формирования на севере Ирака, которые Анкара причисляет к террористам, Эрдоган говорил в середине марта. «Мы отслеживаем появление террористических гнезд на севере страны при каждой имеющейся возможности. Скоро мы нанесем по ним жесткий удар», — заверил он.
Об освобождении Африна от курдских вооруженных формирований турки объявили 18 марта.
«Сейчас над Африном развеваются флаг Турции и знамя Сирийской освободительной армии», — говорил Эрдоган.
Представители курдской стороны, в свою очередь, заявили, что цель наступления на город заключалась в том, чтобы очистить его от курдского населения. По словам чиновника из Африна Отмана Шейха Иссы (Othman Sheikh Issa), после этого прямая конфронтация перерастет в партизанскую войну и пообещал, что курды «станут кошмаром» для турок.
В Африне Турция ведет операцию «Оливковая ветвь». Войскам помогают боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок в Сирии, которые ведут борьбу с правительством страны.
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