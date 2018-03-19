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В ГД обсудят закрытие воздушного пространства Сирии
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В Госдуме хотят обсудить возможное закрытие воздушного пространства Сирии 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Trevor T. McBride
Необходимо рассмотреть возможность закрытия воздушного пространства Сирии для государств, не имеющих разрешения официального Дамаска, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
"Мне, как профессионалу, кажется очень важным: чтобы прекратить инсинуации вокруг Сирии, надо внимательно изучить предложение генерал-полковника в отставке Ивашова о закрытии воздушного пространства над Сирией для всех иностранных государств, кроме тех, кому Сирия даёт разрешение это делать. Это будет, по существу, новый важный шаг по установлению мира на этой многострадальной земле", — заявил он РИА Новости.
Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил РИА Новости, что действия США и их партнеров в Сирии могут привести к ухудшению обстановки в этой стране, в связи с чем РФ может принять решение о расширении группировки своих войск.
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