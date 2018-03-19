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Госохрана не подтверждает пронос Савченко гранат в Раду
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Госохрана не может подтвердить, что Савченко приносила в Раду гранаты 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Управление государственной охраны Украины не может подтвердить, что депутат Надежда Савченко приходила в парламент с гранатами, поскольку обыскивать депутатов не разрешается, сообщил в понедельник журналистам начальник управления государственной охраны Валерий Гелетей.
Представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко ранее заявила, что в четверг депутаты вывели Савченко из зала заседаний парламента из-за "признаков угрозы", а СМИ сообщили, что Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. По словам Савченко, у нее есть наградной пистолет, который она вправе носить.
"Ни один из военнослужащих не доложил мне о том, что он видел гранаты или какие-либо другие взрывные устройства", — приводит слова Гелетея украинское информагентство УНИАН.
На уточняющий вопрос, что все-таки было у Савченко, Гелетей ответил, что это был, вероятно, "наградной пистолет".
"Но никто его не видел, и она его не демонстрировала, и она его не сдавала перед тем, как заходить в Верховную раду. Хотя есть соответствующее постановление, запрещающее народным депутатам заходить с оружием в Раду", — отметил он.
Он напомнил, что на сегодняшний день сотрудники госохраны не имеют права проводить осмотр народных депутатов и их вещей. Это возможно только по решению парламента, когда дается согласие на лишение депутата неприкосновенности.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании Рады в четверг заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Савченко подобные обвинения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.
Ранее Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом страны, если народ ее поддержит.
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