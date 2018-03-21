Москва абсолютно непричастна к «делу Скрипаля», заявили в МИД

"Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипаля — это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал", — сказал он на брифинге.

"Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", — добавил Ермаков.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.