Москва абсолютно непричастна к «делу Скрипаля»

Москва абсолютно непричастна к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, такая авантюра для России недопустима и невыгодна, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениям МИД России Владимир Ермаков.
"Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипаля — это, скорее всего, очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Остается лишь раскрыть, кто за этим стоял и какие цели преследовал", — сказал он на брифинге.
"Ясно лишь одно: Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине — для России такая авантюра просто недопустима, она по всем параметрам нам не выгодна", — добавил Ермаков.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.
Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе — были высланы 23 российских дипломатов и заморожены всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В ответ на действия Великобритании Москва также высылает 23 британских дипломата, закрывается генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также прекращается деятельность Британского совета в России.