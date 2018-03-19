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Решен вопрос с британскими визами для россиян
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Стало известно о выдаче виз россиянам после высылки британских дипломатов 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Посольство Великобритании не собирается усложнять выдачу виз россиянам, а также увеличивать стоимость и время оформления документов в связи с высылкой из России 23 британских дипломатов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в дипмиссии.
>> Британия высылает 23 российских дипломатов
В частности, там подтвердили, что процесс подачи заявлений в Москве и Санкт-Петербурге остается неизменным. «В данный момент сокращение дипмиссии на эти процессы не влияет. Усложнения процедур и изменения цен мы не ожидаем», — пояснили в посольстве.
Собеседник агентства также добавил, что визовые центры в этих двух российских городах «работают в прежнем режиме». При этом отмечается, что обострение отношений между странами не затронет ни тех, кто уже подал документы, ни тех, кто планирует это сделать.
Отношения Москвы и Лондона в последнее время резко обострились из-за произошедшего в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В настоящее время они находятся в коме. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.
МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, они должны покинуть страну в течение недели.
Такое решение последовало после того, как 14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.
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