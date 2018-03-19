Решен вопрос с британскими визами для россиян

Стало известно о выдаче виз россиянам после высылки британских дипломатов

Посольство Великобритании не собирается усложнять выдачу виз россиянам, а также увеличивать стоимость и время оформления документов в связи с высылкой из России 23 британских дипломатов. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщили в дипмиссии.

В частности, там подтвердили, что процесс подачи заявлений в Москве Санкт-Петербурге остается неизменным. «В данный момент сокращение дипмиссии на эти процессы не влияет. Усложнения процедур и изменения цен мы не ожидаем», — пояснили в посольстве.

Собеседник агентства также добавил, что визовые центры в этих двух российских городах «работают в прежнем режиме». При этом отмечается, что обострение отношений между странами не затронет ни тех, кто уже подал документы, ни тех, кто планирует это сделать.

Отношения Москвы и Лондона в последнее время резко обострились из-за произошедшего в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В настоящее время они находятся в коме. По данным британской стороны, на месте преступления были обнаружены следы вещества под названием «Новичок», якобы разрабатывавшегося СССР в военных целях. Россия обвинения отрицает.

МИД России 17 марта объявил персонами нон грата 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, они должны покинуть страну в течение недели.