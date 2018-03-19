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В Раде рассказали о «шокирующем» видео с Савченко
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В Раде рассказали о «шокирующем» видео с участием Савченко 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко, при этом будет показано "шокирующее видео" с ее участием. Об этом говорится в заявлении представителя президента Петра Порошенко в парламенте Ирины Луценко.
"В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП (Блок Петра Порошенко — ред.) будет голосовать за все три позиции — снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", — сказала Луценко.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента. По его словам, депутат планировала "уничтожить две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет".
Луценко внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности. Сама депутат подобные подозрения отвергает, обвиняя украинскую власть в преступлениях.
Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом России, после чего вернулась на родину.
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